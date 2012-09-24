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Bu kez de onlar gitmek istemiyor

Tecavüze uğrayan çocuğun kardeşlerinin okula kayıtları yapıldı ama şimdi de onlar gitmiyor.

24 Eylül 2012 Pazartesi 16:35
Bu kez de onlar gitmek istemiyor

Sakarya’da tecavüze uğrayınca intihara kalkışan 13 yaşındaki Ö.D.’nin, müdür tarafından okula alınmayan 3 küçük kardeşi, Hendek Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün devreye girmesi üzerine kaydedildikleri okula bu kez de kendileri gitmedi.

Tecavüz mağduru Ö.D.’nin Hendek İlçesi’nde yaşayan kardeşleri 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki G.D., 4’ncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki G.D. ve birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki S.D. aileleri tarafından öğrenim döneminde, okula götürdü.

Aile kızlarının cinsel istismara uğradığı okul yerine, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de bilgisi dahilinde ilçedeki başka bir okula götürerek kayıt yaptırmak istedi. Üniformalarını giyerek yeni okullarına giden tecavüz mağdurunun 3 kardeşi, iddialara göre okul müdürü tarafından ’Diğer aileler sizin çocuklarınızı istemiyor’ diyerek okula almadı. Bunun üzerine çocuklarıyla birlikte okul kapısından dönmek zorunda kalan baba F.D., olaya tepki gösterdi.

BU KEZ DE ÇOCUKLAR GİTMEDİ 

Olayın gazete ve televizyonlarda haber olması üzerine Sakarya Valiliği harekete geçerek okul kapısından döndürülen 3 kardeşin okula gitmeleri için girişimde bulundu. Ancak 3 kardeş, ’Veliler istemiyor’ diyerek kendilerini kabul etmeyen müdürün okuluna gitmedi. Anne K.D. "Ortanca kızım ’niye bize bunu yaptılar’ diyerek okula gitmek istemedi. Ablası da öyle. Küçük kardeşleri de ablam gitmezse ben de gitmem diyerek okula gitmediler. Onları da zorla okula gönderemem" dedi. Baba F.D. de gazetecilere "Çocuklarımı örselediler. Bu yapılanlar çocuklara ayıp. Allah katında yapanları affetmiyeceğim" diye konuştu.

Baba F.D. yaşananlarla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünün müfettiş görevlendirdiğini, müfettişlere de ifade verdiğini söyleyerek, "Ne yaşadıkysak onu anlattık" dedi.

Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 kardeşin kapısından döndüğü ve gitmek istemediği okuldaki kayıtlarını ilçedeki başka bir okula aldı. 

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