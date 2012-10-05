Bu isimleri nereden buldular

Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve bu yüzden teknoloji firmaları en çok tanınan firmalar arasında yer alıyor. Bu firmaların ürettiği cihazlar ve ürünler de milyonların dilinde yer ediyor ve hatta bir ürün segmentinin tümünü tanımlamak için kullanılıyor.

iPhone, Facebook, Windows gibi isimleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu isimlerin tercih edilme sebeplerini anlamak zor değil. Fakat bir de hiç bir anlama gelmeyen, telaffuz edilmesi, yazılması zor isimler var. Peki milyonlara hitap eden bu ürünler için neden bu garip isimler tercih ediliyor?

Aslında her ismin arkasında detaylı düşünceler ve uzun bir karar verme süreci var. Yani hiç bir isim son anda ya da kafan atma şekilde bulunmuyor. Fakat bu ürünlere isimlerini veren kişilerin düşünce tarzları, zevkleri ya da “garip olan ile ilgi çekme” yaklaşımı isimleri birbirinden ayırıyor.