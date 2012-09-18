Bu iPhone kapağı tam 100.000 Dolar

Farklı desenlere, renklere ve dizaynlara sahip bu ürünler cihazınızı kişiselleştirmenizde ve tarzınızı tam anlamıyla yansıtmanızda büyük rol oynuyor.

Peki ya iPhone’unuz için alacağınız kapağın fiyat etiketi en fazla ne kadar olmalı? Cevabınız 100.000 dolar ise haberimizin devamını okumanızda fayda var.

The Natural Sapphire Company tarafından tasarlanan bu ürün mücevher kaplamasıyla göz alıcı görünüyor. Cüzdanında iPhone kapağ almak için 100.000 dolar taşıyan kullanıcılar bu aksesuarı platin ve diğer renk safir taşlarla süsleyebiliyorlar. Modelin orijinalinde ise 18 karat beyaz altın ve mavi renkli safir taşlar kullanılmış. Firmanın belirttiğine göre bu taşlar Sri Lanka, Madagaskar ve Tayland’dan özel olarak getirilmiş.

38 taş kullanılarak şekillendirilen Apple logosu ve tek parça yeşil safirden kesilen elma yaprağıyla bu kapak gerçekten de özel görünüyor.