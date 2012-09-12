Bu görüntülere yürek dayanmaz!

İzmir’in Menderes İlçesi’nde Avrupa ülkelerine gitmek umuduyla bindikleri tekne nin batması sonucu 29’u çocuk 62 kişinin öldüğü facianın ardından, tekneden en son çıkarılan 2 aylık bebeğin görüntüsü tüyler ürpertti. Batan tekne de eşini kaybeden kendisi de yüzerek kurtulan Suriyeli bir işadamı, 2 aylık bebeğinin çıkarılan cesetler arasında olmadığını söyledi

KİLİTLİ BÖLÜMDE BULUNDU

İlk aramalarda bebeğin cesedine ulaşılamayınca, organizatörler tarafından fazla mülteci nin binmemesi için kilitlendiği anlaşılan ve batma sırasında çıkamayan 29 çocuk ile 12 kadına mezar olan kilitli bölümde tekrar arama yapıldı. Dalgıçlar tarafından 1 saatlik yapılan aramada, kilitli bölümde bulunan dolabın içerisine sıkışmış, bebek olduğu fark edildi. Savcılığın talimatıyla tekneye girerek bebeğin cesedini çıkaran dalgıçlar Murat Yaman ve Erkan Öztürk cesedin çıkarılışı sırasında gözyaşlarını tutamadı. Murat Yaman, “İçerideki o tabloyu görünce dehşeti yaşadık. Çok acı bir durum. Çok duygulandık” dedi. Çıkarılan ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sahil Güvenlik ve jandarma kayıp olduğu belirlenen 2 kişinin daha cesedini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.