Bu da cenaze teslimatı !

Kato dağlarında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri tarafından öldürülen 7 teröristin cesedi kendilerini Sivil İnsiyatif olarak adlandırılan gruba teslim edildi.



Kato dağlarında bulunan Laleş Yaylasında yaşandığı ileri sürülen skandalda, PKK'lı teröristler, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmalarda ölüp, çatışma alanından kaçırdıkları terör örgütü üyesi arkadaşlarını kendilerini Sivil İnsiyatif olarak adlandırılan kadın ve yaşlılara teslim ettiler. Teröristler tarafından el yapımı sedyelerde getirilen terörist cenazeleri Sivil İnsiyatif grubuna kendi teslim edildi.



Teslim sırasında PKK'lı teröristler alkış tutarken teslim alan grup da terör örgütü elebaşısı lehine sloganlar attı. Dün ilçe merkezine getirilen cenazeler ilçe girişinde güvenlik güçleri tarafından kesildi. Cenazeleri vermek istemeyen grupla asker arasında taşlı sopalı çatışma yaşandı. Alınan terörist cenazeleri otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp kurumuna gönderildi.



PKK'ya yakın internet sitesi Fırat Haber Ajansının sitesinde yayınlanan fotoğrafların Beytüşşebap ilçesine 2 km uzaklıkta bulunan Laleş yaylasında çekildiği ileri sürüldü.