Bu bir ’restorasyon’ çalışması!

İspanya'nın Borja kentindeki 120 yıllık Hz. İsa freski, onarılırken tanınmaz hale geldi. 80 yaşındaki Cecilia Gimenez adlı kadın, kilisedeki 120 yıllık 'İşte İnsan' adlı Hz. İsa tablosunun yıprandığını fark etti.

Tabloyu onarmak için kilise rahbinden izin alan Gimenez'in, işleri beklediği gibi gitmedi ve restorasyon çalışması skandalla sonuçlandı. Gördüğü manzara karşısında restorasyona kalkıştığına pişman olan yaşlı kadın, durumu yetkililere itiraf etti.

Uzmanların yapacağı müdahaleyi bekleyen tabloyu, eski haline döndürmenin mümkün olup olmayacağı henüz bilinmiyor.