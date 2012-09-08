Britney yeniden doğuyor

Onun hayata bu kadar hızla tutunmasında etkisi olan kişi de nişanlısı Jason Trawick.

Spears ve 39 yaşındaki nişanlısı Elle dergisinin Ekim sayısı için objektif karşısına geçip ilginç pozlar verdi. Aynı zamanda da ilişkileriyle ilgili açıklamalar yaptı.



Trawick, ilişkilerinin başlamasında ilk hareketin Spears'tan geldiğini söyledi. Britney Spears ise geçmişte insanların kendisini acımasızca eleştirdiğini söyleyerek "Sanırım uzun süre bir mikroskop altındaydım. Artık hayatımda böyle saçmalıklar olmasına izin vermeyeceğim" dedi.