Britanya muradına erdi

Sezonun 4. ve son ''Grand Slam'' turnuvası ABD Açık'ta tek erkekler finalini, İskoç tenisçi Andy Murray kazandı.





3 numaralı seribaşı Murray, 5 set süren çekişmeli mücadele sonunda, 2 numaralı seri başı Sırp Novak Djokovic'i 7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek, 76 yıl aradan sonra Grand Slam turnuvası kazanan ilk Britanyalı tenisçi oldu.





Bu yaz düzenlenen Londra Olimpiyatları'nda, tek erkeklerde de altın madalya kazanma başarısını gösteren Murray, İngiliz tenisçi Fred Perry'nin 1936'da kazandığı Wimbledon ve ABD Şampiyonası zaferlerinden sonra aynı başarıyı göstererek Grand Slam kazanan ikinci tenisçi oldu.





İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere'nin yaz döneminde Fransa Bisiklet Turu'ndaki zaferine ve Londra Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları'nda atletizm dalında kazandığı altın madalyalara atıfta bulunarak, ''İngiltere'de sporun altın yazı yaşandı'' dedi.





Cameron, Andy Murray'nin başarısı için de, ''Gerçekten çok büyük bir zafer'' ifadesini kullandı.