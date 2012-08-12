Brezilya unvanını korudu

Earls Court'ta yapılan final müsabakasında, Brezilya ve ABD takımları karşı karşıya geldi. Rus Andrey Zenovich'in yönettiği ve toplam 100 dakika süren karşılaşmada rakibini 3-1 yenen Brezilya, altın madalyanın sahibi oldu.



Maçın setleri 11-25, 25-17, 25-20 ve 25-17 şeklinde sonuçlandı. Pekin 2008'de de altın madalya kazanan Brezilya, üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşadı.



ABD gümüş madalyanın, Güney Kore'yi 3-0 (25-22, 26-24, 25-21) yenen Japonya ise bronz madalyanın sahibi oldu.





