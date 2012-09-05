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Brezilya, Dünya Kupası için harıl harıl çalışıyor

Brezilya, 2014 Dünya Kupası stadyumlarının yüzde 50'sini tamamladı.

05 Eylül 2012 Çarşamba 16:15
Brezilya, Dünya Kupası için harıl harıl çalışıyor
2014 yılında Brezilya'da yapılacak Dünya Kupası için belirlenen 12 stadyumun yenileme ve büyütme çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalar hakkında dünya basınına bilgi veren Brezilya'nın spordan sorumlu bakanı, çalışmaların ve hazırlıkların hızla sürdürüldüğü ve şuan genel hazırlığın yüzde 50 sinin tamamlandığını söyledi. 

Geçtiğimiz hafta çalışmaları incelemek üzere Brezilya'ya giden FIFA genel sekreteri Jerome Valcke, gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Stadyum inşaatlarında herhangi bir gecikme beklemediklerini belirten Valcke, işlerin giderek daha hızlı bir şekilde tamamlandığını vurguladı. Stadyumları, Brezilyalı eski futbolcu ve aynı zamanda olimpiyat komite görevlisi olan Ronaldo ile birlikte gezen FIFA sekreteri Brezilya'ya dördüncü ziyaretini gerçekleştirdi. 

Ancak uzmanlar Brezilya'nın Dünya Kupası esnasında halen ulaşım ve konaklama problemleri yaşayacağı görüşünde uzlaşıyorlar. Kupa heyecanı, ülkenin 10 farklı eyaletinde yapılacak maçlarla birlikte bütün ülkeye yayılacak. Rio'nun simgesi olan Maracana Stadyumu ise büyük bir restorasyon çalışmasının ardından dünya kupasında yeni yüzüyle görücüye çıkacak.  
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