Brezilya’da Kaka sürprizi

Real Madrid ile bu sezon henüz resmi maça çıkmayan Kaka, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Teknik direktör Mano Menezes iki yılı aşkın bir süre sonra 30 yaşındaki yıldızı Irak ve Japonya ile Ekim ayı içinde oynanacak özel maçların kadrosuna dahil ederek büyük bir sürpriz yaptı. 2010 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından milli takımda da gözden düşen Kaka, Brezilya formasını son kez resmi olarak Güney Afrika'da 2-1 kaybettikleri Hollanda maçında giymişti. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Sambacı süperstar, Real'in Millonarios'u 8-0 yendiği karşılaşmada attığı üç gol ve yaptığı asistle alkış toplamıştı. Menezes'in zor günler geçiren Kaka'ya moral vermek için kadroya çağırdığı ifade edildi.