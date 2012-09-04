Brezilya’da Alex yarışı

Şu aralar Alex Brezilya'da sık sık gündeme geliyor. 1997-2000 yıllarında Scolari ile birlikte kupalar kazandığı ve halihazırda yine Scolari ile çalışan Palmeiras'ın ardından, bir diğer eski kulübü olan Cruzeiro da Alex ile ilgilendiklerini açıkladı.





Brezilya'nın en güvenilir spor haber kurumu olan Globoesporte'ye konuşan Cruzeiro başkanı Gilvan de Pinho Tavares, 35 yaşındaki yıldız oyuncunun son büyük kulüp efsanesi olduğunu, 2003'teki üç şampiyonluk kazanan takımın hâlâ özlendiğini belirtti ve Alex'in Cruzeiro'ya tekrar kazandırmak istediklerini ama bunun kolay olmayacağını söyledi.





Başkan Tavares sözlerine "Alex ile temas kurduk. Sözleşmesinin gelecek yıl Mayıs ayında biteceğini ve Cruzeiro'da oynayabileceğini, Brezilya'ya dönmek istediğini söyledi. Alex'i başka kulüpler de istiyor. Bütçemize uyarsa anlaşabiliriz. Alex bizim idolümüz" diye devam etti.