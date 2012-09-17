Brezilya 2016 olimpiyatları için 34 milyon ağaç dikecek

Brezilya hükümeti, ev sahipliği yapacağı 2016 Dünya Olimpiyatları için yapılan hazırlıklar kapsamında ülke genelinde 34 milyon ağaç dikme kararı aldı.

Olimpiyat kurulu ile oyunlara ev sahipliği yapacak ülkenin temsilcileri arasında yapılan anlaşma metninin bir parçası olan ağaçlandırma işlemine önümüzdeki günlerde başlanacak. Beş bin kişilik özel bir ekip kurularak gerçekleştirilecek çalışmalarda Atlantik ormanına ait ağaç türlerinin dikimine ağırlık verilecek. Fidanların çoğunun Rio de Janeiro şehrine dikilmesi planlanırken, ağaçlandırılacak bölgeler harita üzerinde önceden tespit ediliyor.

Toplamda 250 bin dolara mal olacak projenin hayata geçirilmesinde belediye ve diğer resmi kurumların yanı sıra özel sektörün de dâhil olması bekleniyor.