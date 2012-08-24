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Breivik 21 yıl hapis yatacak

Norveç’teki mahkeme, 77 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Anders Behring Breivik’in akıl sağlığını yerinde buldu.

24 Ağustos 2012 Cuma 11:05
Breivik 21 yıl hapis yatacak

Breivik en fazla 21 yıl hapis cezası yatacak. Norveç'te 22 Temmuz 2011’de hükümet binalarına bombalı saldırı ve Utoya adasında gençlik kampına silahlı saldırıda bulunarak 77 kişiyi öldüren aşırı sağcı Anders Behring Breivik'e verilecek ceza bugün açıklanıyor.

Beş kişilik mahkeme heyeti, Breivik'in akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verir ve cezalandırırsa, 77 kişinin katili en fazla 21 yıl hapis cezasına çarptırılacak. İdam cezasının olmadığı Norveç'te yasalara göre bir suça en fazla 21 yıl hapis cezası verilebiliyor. Ancak Norveç yasalarına göre, Breivik'in topluma tehdit oluşturduğuna kanaat getirilirse, cezanın uzatılması gündeme gelecek.

'AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE'
Norveçli yargıçlar, akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verirse 33 yaşındaki Breivik kendisi için özel inşa edilen, tek başına kalacağı psikiyatri kliniğine gönderilecek. Norveç'de 77 kişinin öldüğü saldırıları, Müslümanların Avrupa'yı ele geçirmesini önlemek için gerçekleştirdiğini söyleyen Anders Behring Breivik, mahkeme "akıl sağlığı yerinde değil" kararı verirse, buna itiraz edeceğini açıklamıştı.

LAPTOP'I BİLE VAR
Breivik'e verilen ceza açıklamadan önce Norveç'te İla Cezaevi‘ndeki koğuşun ve cezaevi koşullarının resimleri yayınlandı.

Resimlerde, Breivik'in kaldığı üç odalı koğuşta, jimnastik odası, lavoba ve tuvaleti, üzerinde laptop bulunan çalışma masası görülüyor.

İTİRAZ EDERSE CEZAEVİNDE KALACAK
Resimlerde ayrıca, Breivik'in duvara astığı idman listesi de yer alıyor. Resimlerde cezaevinin, dikenli tellerle iyi korunduğu görülüyor. Oda 24 saat kamera sistemi ile gözetleniyor. İla Cezaevi Müdürü Knud Bjarkeid resimlerin basına bir hizmet olarak ve halkın Breivik'in hangi şartlarda kaldığını görmesi için gönderildiğini söyledi.

Bjarkeid, "Fotoğrafları ilk kez kamuoyu ile paylaşıyoruz. Breivik'e verilen ceza ne olursa olsun güvenlik önlemlerinde bir değişiklik olmayacak. Cezaevinde ayrıca yüksek güvenlikli bir bölüm oluşturulacak. Bu nedenle Breivik'in akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor hazırlandı. Breivik kendisine ne ceza verilirse verilsin, cezaya itiraz etmesi durumunda, itiraz süresinde de burada kalacak“dedi.

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