Bozdağ'dan tartışılacak sözler

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, PKK’yı bitirirse Başbakan Erdoğan’ın bitireceğini savunarak, “Tayyip Erdoğan’lar kolay yetişmiyor, 79 senede bir Tayyip Erdoğan’ı bulabildik. Bundan sonra ne zaman buluruz onu da bilemiyoruz” dedi.

Bozdağ’ın dün TVNET’te yaptığı açıklamalar şöyle:

Bir daha ne zaman yetişir

“Ben çok net söylüyorum, Türkiye’de PKK terör örgütünü bitirirse Tayyip Erdoğan ve onun atacağı adımlar bitirir. Eğer Sayın Başbakanımızın siyasette kaldığı ve ülkeyi yönettiği dönemlerde PKK terör örgütünü bitirecek, Kürt sorununu çözecek, ortadan kaldıracak adımları atamazsak, netice alamazsak Türkiye’ye bir başka Tayyip Erdoğan gelene kadar bu meseleyle meşgul olabilir. Tayyip Erdoğan’lar kolay yetişmiyor. Yani Cumhuriyet tarihine bakarsanız neredeyse 79 senede bir Tayyip Erdoğan’ı bulabildik. Bundan sonra ne zaman buluruz onu da bilemeyiz. Çünkü bu iş biraz yiğitlik istiyor, bu iş biraz cesaret istiyor, bu iş biraz bedel ödemeyi göze almayı istiyor. Bu yiğitlik, bu cesaret, bu risk alma, millet için kaybetme riskini göze alma Tayyip Bey’de var, bu kadroda var, bu Hükümette var, bu Başbakan'da var.

Görüşmeden nasıl bitirilir

Siz terör örgütünü bitirmek istiyorsanız nasıl olacak? Terör örgütüyle görüşmeden nasıl olacak? Yok efendim, onunla görüşmeyelim de arada biri olsun. Sonuçta o gidip onlarla konuşmuyor mu? Ne söylüyor sen bilmiyorsun, o ne söylüyor bilmiyorsun. Devletin Milli İstihbarat Örgütü niye vardır? Devletlerin milli istihbarat örgütlerinin vazifesi budur. Terör örgütlerinin içerisine girmek, sızmak, bilgi toplamak, derlemek, gerektiği zaman terör örgütleriyle gereken temasları kurup görüşmeleri yapmak, bunlarla ülkesinin lehine faydalar çıkarmak ve terörü bitirmek için birtakım şeyler yapmak. Esasında şimdiye kadar terörü bitirmek için bu görüşmeler niye yapılmadı diye bence birilerinin eleştirmesi lazım. Yoksa şimdi eğer bu adımlar atılmamış olsa o zaman Hükümeti suçlamak lazım. Kardeşim, terörü bitirmek için neden bu adımları da atmıyorsunuz diye eleştirilmeleri lazım. Bu Hükümet şimdi adımlar atmış, bu noktada işte MİT’ten bazı görevliler bu noktada birtakım görüşmeler yapmış.

Şu anda bir görüşme yok

Şu anda böyle bir görüşme yok. Ama terörün sonlandırılması konusunda halkımızın bizden bir talebi var, terör bitsin, terör sona ersin, ama nasıl biterse bitsin, nasıl sona erdirilirse erdirilsin; yani vatandaşımızın yönteme dair bir tercihi yok. Yani, terörün bitmesine ilişkin neticeye dair bir tercihi ve bir talebi var.”

Şüpheliler değil hâkimler yargılanıyor

Bozdağ, Balyoz kararı sonrası tartışmaları değerlendirirken de, “İşte Balyoz davası bitti, şimdi hâkimine, savcısına yapılmadık hakaret; yani sanki davanın sürecine baktığınızda yargılananlar şüpheliler değil de hakimler yargılanıyor” dedi.

Mahkeme kararının ardından bu konudaki şüphenin mahkemece kabul edilmiş bir kanaate dönüştüğünü de belirten Bozdağ, “Yargıtay aşaması ayrıca var. Mahkeme dosyadaki delillere göre karar verir. Balyoz’daki yargılanan kişilerin avukatları daha ziyade kamuoyunu ikna etmeye uğraştılar televizyonlarda, gazetelerde. Yani aynı uğraşı mahkemelerde yapmış olsalar, belki kendi savundukları kişilerin lehine daha olumlu şeyler yapmış olurlardı” yorumunu yaptı.