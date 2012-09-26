Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Bozdağ'dan tartışılacak sözler

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Oslo görüşmeleri ile ilgili, "Şu anda böyle bir görüşme yok" dedi.

26 Eylül 2012 Çarşamba 16:15
Bozdağ'dan tartışılacak sözler

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, PKK’yı bitirirse Başbakan Erdoğan’ın bitireceğini savunarak, “Tayyip Erdoğan’lar kolay yetişmiyor, 79 senede bir Tayyip Erdoğan’ı bulabildik. Bundan sonra ne zaman buluruz onu da bilemiyoruz” dedi.

Bozdağ’ın dün TVNET’te yaptığı açıklamalar şöyle:

Bir daha ne zaman yetişir

“Ben çok net söylüyorum, Türkiye’de PKK terör örgütünü bitirirse Tayyip Erdoğan ve onun atacağı adımlar bitirir. Eğer Sayın Başbakanımızın siyasette kaldığı ve ülkeyi yönettiği dönemlerde PKK terör örgütünü bitirecek, Kürt sorununu çözecek, ortadan kaldıracak adımları atamazsak, netice alamazsak Türkiye’ye bir başka Tayyip Erdoğan gelene kadar bu meseleyle meşgul olabilir. Tayyip Erdoğan’lar kolay yetişmiyor. Yani Cumhuriyet tarihine bakarsanız neredeyse 79 senede bir Tayyip Erdoğan’ı bulabildik. Bundan sonra ne zaman buluruz onu da bilemeyiz. Çünkü bu iş biraz yiğitlik istiyor, bu iş biraz cesaret istiyor, bu iş biraz bedel ödemeyi göze almayı istiyor. Bu yiğitlik, bu cesaret, bu risk alma, millet için kaybetme riskini göze alma Tayyip Bey’de var, bu kadroda var, bu Hükümette var, bu Başbakan'da var.

Görüşmeden nasıl bitirilir

Siz terör örgütünü bitirmek istiyorsanız nasıl olacak? Terör örgütüyle görüşmeden nasıl olacak? Yok efendim, onunla görüşmeyelim de arada biri olsun. Sonuçta o gidip onlarla konuşmuyor mu? Ne söylüyor sen bilmiyorsun, o ne söylüyor bilmiyorsun. Devletin Milli İstihbarat Örgütü niye vardır? Devletlerin milli istihbarat örgütlerinin vazifesi budur. Terör örgütlerinin içerisine girmek, sızmak, bilgi toplamak, derlemek, gerektiği zaman terör örgütleriyle gereken temasları kurup görüşmeleri yapmak, bunlarla ülkesinin lehine faydalar çıkarmak ve terörü bitirmek için birtakım şeyler yapmak. Esasında şimdiye kadar terörü bitirmek için bu görüşmeler niye yapılmadı diye bence birilerinin eleştirmesi lazım. Yoksa şimdi eğer bu adımlar atılmamış olsa o zaman Hükümeti suçlamak lazım. Kardeşim, terörü bitirmek için neden bu adımları da atmıyorsunuz diye eleştirilmeleri lazım. Bu Hükümet şimdi adımlar atmış, bu noktada işte MİT’ten bazı görevliler bu noktada birtakım görüşmeler yapmış.

Şu anda bir görüşme yok

Şu anda böyle bir görüşme yok. Ama terörün sonlandırılması konusunda halkımızın bizden bir talebi var, terör bitsin, terör sona ersin, ama nasıl biterse bitsin, nasıl sona erdirilirse erdirilsin; yani vatandaşımızın yönteme dair bir tercihi yok. Yani, terörün bitmesine ilişkin neticeye dair bir tercihi ve bir talebi var.”

Şüpheliler değil hâkimler yargılanıyor

Bozdağ, Balyoz kararı sonrası tartışmaları değerlendirirken de, “İşte Balyoz davası bitti, şimdi hâkimine, savcısına yapılmadık hakaret; yani sanki davanın sürecine baktığınızda yargılananlar şüpheliler değil de hakimler yargılanıyor” dedi.

Mahkeme kararının ardından bu konudaki şüphenin mahkemece kabul edilmiş bir kanaate dönüştüğünü de belirten Bozdağ, “Yargıtay aşaması ayrıca var. Mahkeme dosyadaki delillere göre karar verir. Balyoz’daki yargılanan kişilerin avukatları daha ziyade kamuoyunu ikna etmeye uğraştılar televizyonlarda, gazetelerde. Yani aynı uğraşı mahkemelerde yapmış olsalar, belki kendi savundukları kişilerin lehine daha olumlu şeyler yapmış olurlardı” yorumunu yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim