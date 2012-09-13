Bozbağ: ’’1967 Giresunspor AŞ’yi kurma kararı aldık’’

Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yönetim kurulu olarak 1967 Giresunspor AŞ'yi kurma kararı aldıklarını bildirdi.





Bozbağ, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, Giresunspor'un ciddi anlamda tesisleşme ve şirketleşmesi anlamında çalışmalar yaptıklarını söyledi.





Aynı zamanda da önceki dönemlere ait borçları yapılandırmaya çalıştıklarını belirten Bozbağ, ''2 yıl içerisinde Giresunspor arzu ettiğimiz seviyeye ulaşır diye düşünüyorum. Dün gece yönetim kurulu toplantımızda, 1967 Giresunspor AŞ'yi kurma kararı aldık. UEFA kriterlerine uymak ve mali açıdan bazı özelliklere sahip olmak zorundayız. Bunun ön hazırlıklarını yapıyoruz'' dedi.





1967 Giresunspor AŞ'yi kurma amaçlarının, kulübe gelir elde edecek her şeyi bu şirket üzerinden yapmak olduğu bilgisini veren Bozbağ, ''Yapacağımız bütün yatırımları buradan yapmayı amaçlıyoruz. 1967 Giresunspor AŞ'yi kısa zamanda kar eden bir kurum haline getireceğimizi düşünüyorum. En azından bunun adımını attık. Böyle bir karar aldığımız için mutluyuz'' diye konuştu.





Bozbağ, maraton taraftar kombinelerinin bugün satışa çıkacağını bildirerek, kombinelerin 100 liradan satılacağını belirtti.





Başkan Bozbağ, Kumyalı taraftar grubunun 150 adet kombine bilet alarak Giresunspor'a 25 bin lira katkıda bulunduğunu vurgulayarak, taraftarların bu davranışından ve duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.