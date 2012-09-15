Böylesi futbol sahalarında görülmedi!

Kasımpaşa'nın 3. golünü atan Pintos, golden sonra çıkardığı formasını sahaya giren bir taraftara kaptırdı.





Karşılaşmanın 68. dakikasında Özer'in yerine oyuna giren Pintos, 90 3. dakikada takımının 3. golünü attı. Golden sonra formasını çıkarıp, tribünlere giden Pintos, elinde formasıyla geri dönerken, sahaya giren bir taraftar formayı oyuncunun elinden kaparak, tribünlere doğru koşmaya başladı. Görevlilerin yakalamaya çalıştığı taraftarın tribüne attığı formayı, bir taraftar yakaladı. Ancak formayı taraftardan alan görevliler oyuncuya yetiştirmeye çalışırken, karşılaşma sona erdi. Bu sırada forması olmayan Pintos, kenara geldi.





Bu arada, takımının ilk golünü atan Özer Hurmacı, golden sonra formasını çıkartarak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eskişehirsporlu futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun fotoğrafının olduğu tişörtünü gösterdi.