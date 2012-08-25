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Böyle tazminat görülmedi

Samsung ve Apple arasında tüm dünya çapında devam eden sayısız patent davaları arasında en önemlisi olarak gösterilen ABD davası nihayet sonuçlandı.

25 Ağustos 2012 Cumartesi 11:15
Böyle tazminat görülmedi

Davada Apple Samsung'dan 2,5 milyar dolar, Samsung ise Apple'dan 519 milyon dolar talep ediyordu. Her iki taraf da, birbirlerini kendilerine ait patentleri ihlal etmekle suçluyordu.

Kaliforniya'da görülen davada, 9 kişiden oluşan jüri, Apple'ı memnun edecek, Samsung'u ise hayal kırıklığına uğratacak bir karar verdi. Karara göre Samsung, çok sayıda Apple patentini ihlal etmesinden dolayı rakibine 1 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Samsung'un patent ihlali iddiaları ise haklı görülmeyerek Apple'a herhangi bir tazminat cezası çıkmadı.

Samsung'a verilen ceza ilk bakışta Apple için büyük bir zafer gibi görünse de, Apple'ın talep ettiği 2,5 milyar doların yarısını bile alamaması bu zaferin etkisini biraz azaltıyor. Bu durumun başlıca nedeni ise, Samsung'un Galaxy Tab serisi tabletlerinin dava sonunda temize çıkmış olması. Yani jüri, Galaxy Tab'ın iPad'i kopyaladığı iddiasını kabul etmedi.

(Chip)
 

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