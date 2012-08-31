Böyle olur bakan hediyesi!

Zaferle dönen genç voleybolculara iPHONE hediye eden Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, hediye edilen telefonların arkasına imzasını kazıttı.



Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, yaşananları köşesinde şu satırlarla paylaştı:

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Avrupa Şampiyonu olan Genç Kızlar Milli Voleybol Takımı oyuncularına ziyaretleri sırasında birer iPhone hediye etmiş... Güzel jest, o genç kızlar fazlasını bile hak ediyor... Ama durun o da ne? iPhone’ların her birinin arkasında Bakan Suat Kılıç’ın imzası var... Birden soğudum jestten... Telefonların illa o günü hatırlatması bekleniyorsa; Şampiyonluk anısına takımın fotoğrafı olsa... Kupa kaldırırken bir görüntü olsa daha güzel olmaz mıydı... Bakanın imzasını görünce, “ne gerek vardı” duygusu uyandırdı ben de...