Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Böyle eylem olur mu?

Beyoğlu’da yüzleri kar maskeli iki kişi park halindeki 9 aracı benzin dökerek yaktı. Araçlarının yandığını gören vatandaşlar, kovalarla ve bahçe hortumlarıyla araçlarını söndürmeye çalıştı.

08 Eylül 2012 Cumartesi 09:20
Böyle eylem olur mu?

Olay, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, yüzleri kar maskeli iki kişi cadde üzerinde park halinde bulunan 9 araca benzin dökerek ateşe verdi. Saldırganlar yaya olarak kaçtı. Araçlarının yandığını gören vatandaşlar kovalarla ve bahçe hortumları ile yanan araçlara müdahale etti.Yangının büyümesi nedeniyle vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısımları yanan araçlara su ve köpük sıkarak söndürdü.Yangın nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Mahalleliler, daha önce de araçlarının yandığını ve bu olaya bir an önce önlem alınmasını istedi.

Bir mahalle sakini "Dışarıda bir ses duydum camı açtım.O sırada bir kişinin parka doğru kaçtığını gördüm.Ama o sırada otomobiller tutuşmuştu. Bu insanlar otomobil almak için bu kadar uğraşırken bunların yakılması yazık değil mi?Amaç ne? Anlayamıyorum." diye konuştu. Yanan araçlardan birinin sahibi ise "Söyleyecek bir şey yok. Her şey meydanda. Bizim burada ilk defa yaşadığımız bir şey değil. Ne yapılacaksa yapılsın.Kameralar takılsın.Gerekirse burada 24 saat polis beklesin.Aracımı söndürmek için ellerim yandı." Dedi.

Polis kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim