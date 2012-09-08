Böyle eylem olur mu?

Olay, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, yüzleri kar maskeli iki kişi cadde üzerinde park halinde bulunan 9 araca benzin dökerek ateşe verdi. Saldırganlar yaya olarak kaçtı. Araçlarının yandığını gören vatandaşlar kovalarla ve bahçe hortumları ile yanan araçlara müdahale etti.Yangının büyümesi nedeniyle vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısımları yanan araçlara su ve köpük sıkarak söndürdü.Yangın nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Mahalleliler, daha önce de araçlarının yandığını ve bu olaya bir an önce önlem alınmasını istedi.

Bir mahalle sakini "Dışarıda bir ses duydum camı açtım.O sırada bir kişinin parka doğru kaçtığını gördüm.Ama o sırada otomobiller tutuşmuştu. Bu insanlar otomobil almak için bu kadar uğraşırken bunların yakılması yazık değil mi?Amaç ne? Anlayamıyorum." diye konuştu. Yanan araçlardan birinin sahibi ise "Söyleyecek bir şey yok. Her şey meydanda. Bizim burada ilk defa yaşadığımız bir şey değil. Ne yapılacaksa yapılsın.Kameralar takılsın.Gerekirse burada 24 saat polis beklesin.Aracımı söndürmek için ellerim yandı." Dedi.

Polis kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.