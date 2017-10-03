Boxun Yıldızları yarışmacıları kimler? TV8 ne zaman başlıyor

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Boxun Yıldızları programı başlıyor. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı program TV8 ekranlarında yayınlanmak üzere can atıyor.
Birbirinden ünlü isimler!
Kadrosunda Bülent Çetinaslan, Fulya Keskin, Şenol İpek, Aycan Demirci, Ateş Fatih Uçan, Çılgın Sedat, Sahra Işık, Berna Canbeldek, Sami Levi, Asena, Baki Mercimek ve Doğuş'un yer alacağı Boxun Yıldızları programı çok yakında TV8 ekranlarında başlıcak.
Sunuculuğunu Adem Kılıççı ve Dilara Gönder'in yer alacağı program Ekim aynda Tv8 ekranlarında yayınlanacak.