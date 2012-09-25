BOTAŞ’ta hedef ilk 5

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından BOTAŞ Spor'un genel menajeri Abdullah Kutlu, yaptığı açıklamada, takımın yeni sezon hazırlıklarını Menderes Spor Salonu'nda tüm hızıyla sürdürdüğünü ifade etti.





Yaklaşık 2 aydır takımın yeni sezona hazırlandığını anlatan Kutlu, bu yıl da altyapıdan yetişen sporcuları A takıma yükselttiklerini kaydetti.





Sezon öncesinde düzenlenen çeşitli turnuvalara da katıldıklarını hatırlatan Kutlu, şunları kaydetti:





''Antakya Belediyesi'nin İskenderun'da düzenlediği Homend Hoşgörü Cup'a katıldık. Ardından da bu yıl 9.'sunu düzenlediğimiz Botaş Cup Basketbol Turnuvası'nda takımımızı durumunu görme fırsatımız oldu. Şimdi de Kayseri'de düzenlenecek olan Erciyes Cup'a katılacağız. Bu etkinlik sezon öncesi son turnuvamız olacak. Bu turnuvalarda eksiklerimizi görme fırsatı buluyoruz. Takımımızın durumu ise iyi. Yeni sezonda ilk 5'te yer almak için mücadele edeceğiz. Çalışmalarımız bu doğrultuda aralıksız sürüyor.''





Kutlu, yeni sezonun ilk maçında sahalarında TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, taraftarları Menderes Spor Salonu'na beklediklerini sözlerine ekledi.