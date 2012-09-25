Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

BOTAŞ’ta hedef ilk 5

BOTAŞ Spor Genel Menajeri Abdullah Kutlu, yeni sezonda ilk 5'te yer almak için mücadele edeceklerini söyledi.

25 Eylül 2012 Salı 21:20
BOTAŞ’ta hedef ilk 5
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından BOTAŞ Spor'un genel menajeri Abdullah Kutlu, yaptığı açıklamada, takımın yeni sezon hazırlıklarını Menderes Spor Salonu'nda tüm hızıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Yaklaşık 2 aydır takımın yeni sezona hazırlandığını anlatan Kutlu, bu yıl da altyapıdan yetişen sporcuları A takıma yükselttiklerini kaydetti.

Sezon öncesinde düzenlenen çeşitli turnuvalara da katıldıklarını hatırlatan Kutlu, şunları kaydetti:

''Antakya Belediyesi'nin İskenderun'da düzenlediği Homend Hoşgörü Cup'a katıldık. Ardından da bu yıl 9.'sunu düzenlediğimiz Botaş Cup Basketbol Turnuvası'nda takımımızı durumunu görme fırsatımız oldu. Şimdi de Kayseri'de düzenlenecek olan Erciyes Cup'a katılacağız. Bu etkinlik sezon öncesi son turnuvamız olacak. Bu turnuvalarda eksiklerimizi görme fırsatı buluyoruz. Takımımızın durumu ise iyi. Yeni sezonda ilk 5'te yer almak için mücadele edeceğiz. Çalışmalarımız bu doğrultuda aralıksız sürüyor.''

Kutlu, yeni sezonun ilk maçında sahalarında TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, taraftarları Menderes Spor Salonu'na beklediklerini sözlerine ekledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim