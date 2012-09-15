Botaş Cup başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından BOTAŞ Spor'un organizasyonunda gerçekleşen Botaş Cup Basketbol Turnuvası'nın 9'uncusunun 18 Eylül Salı günü başlayacağı belirtildi.





BOTAŞ Spor'dan yapılan açıklamaya göre, 5 gün sürecek olan turnuvaya BOTAŞ Spor, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Homend Antakya Belediyesi ve Kayseri Kaski takımları katılıyor.





Geçtiğimiz yıllarda 8 kez yapılan ve büyük ilgi uyandıran Botaş Cup Basketbol Turnuvası lig öncesi takımlar için önemli bir hazırlık dönemi teşkil ediyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen BOTAŞ Spor Genel Menajeri Abdullah Kutlu da geleneksel hale getirdikleri turnuvaya bu sezon 6 takımın katılacağını ve turnuvanın 5 gün süreceğini vurguladı.





Turnuvanın 22 Eylül Cumartesi günü sona ereceğini bildiren Kutlu, ''Bu turnuva, lig öncesi tüm takımlar için iyi bir hazırlık turnuvası oluyor. Bu sezon dokuzuncu kez bu turnuvayı yapıyoruz ve geleneksel hale getirdik. Turnuvamıza katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza ve turnuvaya katılan takımlara teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.



