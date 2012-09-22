Botaş Cup 9 tamamlandı

Adana Menderes Spor Salonu'nda bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Botaş Cup bugün oynanan 3 maç ile tamamlandı. 5 gün süren turnuva sonunda 4 galibiyet alan Homend Antakya Belediyespor, birinciliği elde etti. Antakya ekibine birincilik kupasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Uzun verdi. Turnuvanın ikinciliğini Kayseri KASKİ elde ederken, ödülünü Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Fazlı Bayram Hadi verdi. Üçüncülüğü alan Tarsus Belediyespor’un ödülünü ise Ceyhan Belediyespor Şube Sorumlusu Sedat Sözlü verdi.





Turnuvada diğer derece alan ekipler ve ödül veren isimler ise şöyle:





Dördüncü: Mersin BŞB – Abdullah Kutlu (Kulüpler Birliği Başkanı)

Beşinci: Ceyhan Belediyesi – Hikmet Avşar (Tarsus Bld. As Başkanı)

Altıncı: BOTAŞ – Fatih Yücel (Kulüpler Birliği Genel Sekreteri)





1-Homend Antakya Bld (4-1)

2.Kayseri KASKİ (4-1)

3.Tarsus Bld (3-2)

4.Mersin BŞB (3-2)

5-Ceyhan Bld (1-4)

6.BOTAŞ (0-5)