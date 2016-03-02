Borsa 3 ayın zirvesine çıktı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, 77.000 puanı aşarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 76.854,21 puan ile girmişti. Sürekli müzayede işlemlerinin tekrar başlamasının ardından yükselişini devam ettiren endeks, yüzde 1,4 artışla 3 Aralık 2015 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 77.093,35 puana çıktı.



Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin izleneceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 77.800 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin gün içi destek konumunda olduğunu kaydediyor.