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Bordo bereliler farkı !

Baskın yapılacağı istihbaratı üzerine karakola önceden yerleştirilen bordo bereliler, karakolu basmaya gelen teröristlerin tamamını öldürdü.

15 Eylül 2012 Cumartesi 10:38
Bordo bereliler farkı !

Önceden alınan istihbarat ve bu istihbarat sonrasında alınan önlem büyük bir fciayı önledi. Baskın yapılacağı istihbaratı üzerine karakola önceden yerleştirilen bordo bereliler, karakolu basmaya gelen 25 teröristin tamamını öldürdü.

Şemdinli-Yüksekova karayolu üzerinde bulunan Güzelkonak Jandarma Karakolu ile Altınsu karakoluna eş zamanlı baskın düzenlemek isteyen 25 teröristin öldürülmesiyle ilgili çarpıcı bir ayrıntıya ulaşıldı.

İstihbarat birimleri terör örgütü PKK'nın ses getirecek bir eylem yapacağı ve hedefin de Şemdinli - Yüksekova karayolu üzerinde bulunan Güzelkonak Jandarma Karakolu ile Altınsu karakolu olduğu bilgisine ulaştı. Karakollara eş zamanlı baskın düzenleneceği bilgisi anında askeri birimlerle paylaşıldı.

Alınan bu bilgi üzerine her iki karakola bordo bereliler yerleştirildi ve PKK'lı teröristler beklenmeye başlandı. Bordo berelilerin kendilerini beklediğinden habersiz olan PKK'lı teröristler kamyonetlerle karakol yakınına gelerek taciz ateşine başladı.

Karakolu kolayca ateş altına alacaklarını düşünen PKK'lı teröristler karşılarında bordo berelileri görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Bordo bereliler kısa sürede karakola saldıran 25 teröristin tamamını öldürdü.

Yetkililer, geçtiğimiz günlerde araziye çıkan bordo berelilerin, bölgede kritik noktalarda görev yapacağını belittiler.

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