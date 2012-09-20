Borderlands 2 kullanıcılarıyla buluştu

Merakla beklenen Borderlands 2, nihayet kullanıcılarıyla buluştu. Diğer FPS oyunlarına göre sıradışı görselliği ile dikkat çeken Borderlands serisi, ikinci oyunuyla başarılı gidişatını sürdürdü.

Çizgi filmleri andıran grafikleri ile farklı bir atmosfer sağlayan Borderlands 2, aynı zamanda geniş bir silah yeplazesine ve zengin görev çeşitliliğine sahip. Ayrıca oyun, çok oyunculu co-op desteği ile de göz dolduruyor.

Borderlands 2, neredeyse incelemesi yapılan her sitede yüksek puanlar ile ödüllendiriliyor.