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’Bombalar Amerikan değil, Alman yapımı’

Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olmasına yol açan patlamada el bombalarının Amerikan değil, Alman yapımı olduğu bildirildi.

07 Eylül 2012 Cuma 11:30
’Bombalar Amerikan değil, Alman yapımı’

Askeri kaynaklar, Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olmasına yol açan patlamayla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Askeri yetkililer, gazetelerde yer alan birçok iddiaya da yanıt verdi.

Sabotaj ihtimalini de değerlendiren yetkililer, patlamanın yüzde 99 olasılıkla kaza sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Askeri yetkililer, patlamaya neden olan el bombalarının Amerikan değil, Alman yapımı olduğunu da ifade etti. Bu tip bombaların yere düştüğünde patlayabilme özelliğine sahip olduğu vurgulandı.

Askeri makamların başlattığı soruşturmanın bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Soruşturmanın ardından ihmali tespit edilmesi durumunda depodan sorumlu albayın da aralarında bulunduğu bazı askerler görevden alınabilir.

Tasnif yapan erlerin acemi olduğu iddiasına da yanıt veren yetkililer, “İşlemi yapan askerlerin kıdemleri ya da yeni olması fark etmez. El bombaları, sandıklardan alınıp içeriye yerleştiriliyordu” diye konuştular.

Askeri yetkililer, nakliyat sırasında otomobil farı ve el feneri kullanıldığı iddiasını da doğruladı. Elektrikle yapılan sevkiyatta kıvılcım tehlikesine karşı sevkiyatların bu şekilde yapıldığı vurgulandı.

Susurluk’tan gelen kamyonların akşam saatlerinde bölgeye ulaştığını belirten yetkililer, “Kamyonlar akşam saatlerinde geldiği için o saatte depoya taşındı. El bomları kamyonların içinde bekletilmiyor” dediler.

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