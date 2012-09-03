Bomba patladıktan 3 gün sonra yol kesmiş

Gaziantep'te 20 Ağustos'ta 10 kişinin ölümüne, 68 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist 'Firaz' kod adlı Murat Filiz'in, kanlı eylemden 3 gün sonra Amanos dağlarında köylülerin yolunu kesip propaganda yaptığı ortaya çıktı.

İddiaya göre Osmaniye'nin Küllü Köyü Alıçlı Mezrası'nda 23 Ağustos'ta odun kesmeye giden bir grup köylünün yolu 5 kişilik bir terörist grubu tarafından kesildi. Ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan teröristler, köylülere bir süre PKK propagandası yapıp, uzaklaştı.

Jandarma ve polise ihbarda bulunup ifade veren köylüler, terörist grubun başında Gaziantep'teki bombalı saldırının şüphelisi,'Firaz' kod adlı Murat Filiz'in bulunduğunu fotoğrafından teşhis etti. Köylülerin Filiz'i görür görmez tanıdıklarını söyledikleri belirtildi. Bunun üzerine Amanoslar ile sınır olan Gaziantep, Osmaniye ve Hatay illerinden asker ve özel harekat timlerinin katıldığı geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisiyken, örgütün askeri kanadında görev alan Murat Filiz'in 2005 yılından bu yana bölge illerindeki birçok illegal eylemde bulunduğu da ortaya çıktı. Bombalı saldırıda Murat Filiz ile birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle tutuklanan kardeşlerinden Hurşit Filiz'in, Diyarbakır Belediyesi bünyesinde kurulan Eğitim Destek Evi'nde eğitmen olarak çalıştığı, buradan da dağ kadrosuna eleman yetiştirildiği ileri sürüldü.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Patlamanın hemen ardından yapılan çalışmalar sonucu Amanos bölgesine kaçtığı belirlenen, son teşhis ile de bu bölgede olduğu kesinleşen Murat Filiz'in yakalanmasına yönelik olarak Amanoslar'a sınır olan Gaziantep, Hatay ve Osmaniye illerinden asker ve özel harekat timlerinden oluşan ekiplerin geniş kapsamlı operasyonu sürüyor.