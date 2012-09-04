Boluspor’un yeni sezon formaları satışa sunuldu

PTT 1. Lig takımlarından Boluspor'un yeni sezon taraftar formaları satışa sunuldu.





Kırmızı-Beyazlı kulübün 2012-2013 sezonu taraftar formaları satışa sunulmaya başladı. Beş ayrı renkte tasarlanan formalar Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi raflardaki yerlerini aldı. Taraftarlar için özel tasarlanan formalarda, Boluspor'un göğüs reklam sponsoru olan Şahin Sucukları'nın logosu da bulunuyor. BStore'da düz çubuklu, yatay çubuklu, düz kırmızı, düz siyah ve düz beyaz olarak beş farklı modelde tasarlanan formaların fiyatları da dudak uçuklattı.





Yatay çubuklu forma 80 TL, düz çubuklu forma 75 TL ve düz renkte olan formalar da 50 TL'den satışa sunuldu.