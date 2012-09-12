Boluspor’un reklam geliri hedefi

Boluspor'un kulüp başkanı Abdullah Abat, yaklaşık 3 milyon lira reklam geliri elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.





Abat yaptığı açıklamada, Boluspor taraftarının maçlara olan ilgisinden son derece memnun olduğunu, bu güne kadar maratonla birlikte yaklaşık 3 bin adet kombine satışı yapıldığını belirtti.





Boluspor'a gelir sağlamak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Abat, ''Bunun için yönetimdeki arkadaşlarımızdan oluşan 3 ekip kurduk. Bu ekibin yanı sıra ben de bire bir görüşmeler yaparak kulüp için gelir elde etmeye çalışıyoruz. İş adamlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda alabileceğimiz en yüksek rakamları Boluspor için almaya çalışıyoruz'' dedi.





Abat, para toplamanın zor bir iş olduğunu kaydederek, ''Birinden para istemek kadar zor bir iş yok. Ama konu Boluspor olunca hiç yapmayacağınız şeyleri bile yapabiliyorsunuz. Çok şükür gittiğimiz hiçbir yerden boş dönmedik. Reklam çalışmalarımızın şu anda yüzde 80'ini hallettik. Yaklaşık 3 milyon lira reklam geliri elde etmeyi hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.





Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesinin Boluspor'a verilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Abat, ''Gölcük için görüşmelerimiz devam ediyor. Gölcük, Boluspor için büyük bir kazanç. Gölcük, kalıcı gelir elde etme anlamında, Boluspor'un adına ileri ki dönemlerde de ciddi bir gelir kapısı haline dönecek. Gölcük mevsim itibariyle kışında değerlendirilirse iyi olur. Bu sayede Boluspor'a tüm yıl boyunca gelir elde ederiz. Zaten Gölcük Türkiye'de bir tane, başka bir Gölcük yok. Doğa harikası bir yer. İnşallah daha çok markalaşma adına Gölcüğü ve Bolu'yu tanıtma anlamında da biz de üzerimize düşeni Boluspor olarak yaparız'' dedi.