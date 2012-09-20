Boluspor Samsun maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, deplasmanda oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.





Boluspor Karaçayır Tesisleri'nde, teknik direktör Serhat Güller yönetiminde gerçekleştirilen idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayan kırmızı beyazlı ekip, ısınma ve açma germe hareketlerinden sonra 5'e 2'i pas çalışması yaptı.





Antrenmanın son bölümünde yarı saha çift kale maç yapan Bolusporlu futbolculardan, sakatlığı bulunan Emre Taşkoparan antrenmana katılmazken, Cemil Vatansever takımdan ayrı düz koşu yaptı.





Bolusporlu futbolcu Barbaros Bahadır Barut yaptığı açıklamada, Samsunspor deplasmanı için sıkı bir çalışma yaptıklarını ve hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.





Kendisini 3 haftadır cezası nedeniyle oynamadığını fakat takımın her geçen gün daha iyi performans sergilediğini ifade eden Barut, ''Biz takımımızın iyi sonuçlar alabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bizim en büyük sorunumuz, yeni bir ekip olmamızdı. Zamana ihtiyacımız vardı ama başlangıç sürecini iyi bir şekilde atlattık'' diye konuştu.





Sezonun ilk maçlarında iyi sonuçlar aldıklarını dile getiren Barut, şunları söyledi:





''Önümüzdeki 2-3 hafta önemli, bu maçlardan da iyi sonuçlar almak zorundayız. Bu ligin en kaliteli kadrolarından birine sahibiz ve Boluspor sadece maça çıktığı 11'le kısıtlı değildir. Şu andaki maç sonu neticelerinden görüyoruz. İlk 11'de oynayan ve kadro dışında kalan arkadaşlarımız çok çalışıyorlar. Burada hoca olmak en zor iştir çünkü güzel bir kadronuz var. Bizim de arkadaşlık ortamımız çok çok iyi ve saygı sevgi çerçevesi içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.''