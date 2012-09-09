Boluspor ligde çıkış yapmak istiyor

Kendi evinde Beşiktaş'la oynanan hazırlık maçını 3-1 kaybeden Kırmızı-Beyazlılar gözünü hafta sonu oynayacağı Göztepe karşılaşmasına çevirdi. Boluspor Başkanı Abdullah Abat, "Lig maçlarının atmosferi farklı özel maçların atmosferi farklı. Ama takımın Beşiktaş maçındaki mücadelesinden memnunum. Beşiktaş kulübüne çok teşekkür ederim. Bizleri kırmadılar ve ilk fırsatta geleceklerini söylediler. İleriki dönemlerde hazırlık maçlarımız devam edecek. Bunlar için de bir yol haritası şimdiden çizdik. Takımız açısından bu maçlar önemli. İnşallah lig maçları da iyi mücadeleyle ve puanlarla devam eder. Artık ligde çıkışımızı yapmak istiyoruz. Teknik heyetime ve futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum" diye konuştu.