Boluspor ’Göz’ doldurdu!

PTT 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.





Ligdeki galibiyeti bulunmayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Yarenler oldu. Boluspor sahadan 3-0'lık net bir skorla ayrıldı.





Kırmızı-Beyazlılar'a ligdeki ilk 3 puanı getiren goller 11 ile 35. dakikalarda Cafercan Aksu ve 78. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

Maçın uzatma dakikalarında Bolupor'dan Agbetu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı karttan sonra saha içinde futbolcular arasında olaylar çıktı.





Boluspor bu sonuçla 5 puana yükseldi. Göztepe ise 3. haftayı da puansız kapattı.





Yarenler ligin 4. haftasında Samsunspor ile deplasman karşılaşacak. Göztepe ise sahasında lider Çaykur Rizespor karşısında ilk puanına ulaşmaya çalışacak.