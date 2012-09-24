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Boluspor’da sakatlar can sıkıyor

PTT 1. Lig takımlarından Boluspor'un Teknik Direktörü Serhat Güller, Samsunspor karşılaşması sonrası sakatların arttığını söyleyerek, "Kupa maçında birçok oyuncumuz dinlenecek. Ancak Kartalspor maçında herkes hazır olacak" dedi.

24 Eylül 2012 Pazartesi 16:55
Boluspor’da sakatlar can sıkıyor
Boluspor'un Teknik Direktörü Serhat Güller, Samsunspor karşılaşması sonrası sakatların arttığını söyleyerek, "Kupa maçında birçok oyuncumuz dinlenecek. Ancak Kartalspor maçında herkes hazır olacak" dedi. 
 
Ligin 4. haftasında deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kalarak 1 puan alan Boluspor'da sakatlar can sıkmaya başladı. Karşılaşmanın başında rakibiyle çıktığı hava topu mücadelesinde burnu ve elmacık kemiği kırılan kaleci Eser ameliyat olurken, aynı müsabakada Abdulaziz ve Cafercan'ın da sakatlandığı belirtildi. Samsunspor maçı sonrası yapılan ilk antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boluspor Teknik Direktörü Serhat Güller, maçın kısa değerlendirmesini yaptı. Kötü oynadıkları dakikalarda 2-0 geriye düştüklerini söyleyen Güller, "Orada kişisel anlamda ve adam markajında hatalarımız vardı. Genel anlamda biz 2-0'ın ve 3-0'ın altından kalkabilecek bir takımız. Biz özgüvenimizden bir şey kaybetmedik. Biz sadece kişisel anlamda yapılmaması gereken, maç öncesinde görev verdiğimiz arkadaşların görev anlayışlarında sıkıntı oldu ve bir anda iki gol yedik. Pozisyon anlamında 2-0'dan sonra aman aman bir sıkıntı yaşamadık. İlk yarıda ve ikinci yarıda bulduğumuz pozisyonlarda 6 topumuz direklerden ve kaleciden döndü. Samsunspor maçında futbol şansı biraz yanımızda değildi" diye konuştu. 

Samsunspor karşılaşmasında sakatlıklarla boğuştuklarını ifade eden Serhat Güller, "Cafercan, Samsunspor maçının ilk yarısında bir sıkıntı yaşadı. Kendisine sık sık söyledim. Değişiklik yapalım diye ama devam etmek istedi. İyi de oynuyordu. Hafta içi oynayacağımız kupa maçında oynamaz ama hafta sonu Kartalspor maçında oynayabilir diye düşünüyorum. Eser'in sakatlığından dolayı Mustafa masörümüz Samsun'da kaldı. Erkan masörümüz buraya geldi. Antrenmana çıktık. Sakatlıklar konusunda şuan net bir şekilde bilgi alacağımız arkadaşlarımız yok ama Hakan'ın sakatlığı ile ilgili MR'ı çekilecek. Cafercan'ın da MR'ını çektirmeyi düşünüyoruz. Abdülaziz'inde arka adalesinde bir sıkıntı oldu. Kupa maçında olmayabilir ama Kartalspor maçında sahaya olacak" şeklinde konuştu. 

Kupa maçını ciddiye aldıklarını belirten Güller, şöyle konuştu: 

"Biliyorsunuz sakatlıklar, cezalılar, kalabalık bir kadromuz var. Hem kupaya hem de lige yetişebilecek kadar iyi bir kadromuz var. Derin de bir kadromuz var. Öncelikle daha az forma şansı bulan arkadaşlarımızı kupa maçında oynatacağız. Bizim için önemli olan lig maratonu içersinde olabilmek. Ama kupa mutlaka önemli. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hem ligde hem de kupada Boluspor'un varlığını herkese göstermek ve hissettirmek istiyoruz. Perşembe gün oynayacağımız maç hiç kolay olamayacak. Biz kazanmak için elimizden geleni yapacağız."
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