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Boluspor’da bahar havası

PTT 1.Lig'de mücadele eden Boluspor'da Göztepe karşısında alınan 3-0 galibiyetin ardından camiada bayram havası yaşanıyor.

17 Eylül 2012 Pazartesi 20:15
Boluspor’da bahar havası
Göztepe maçı öncesi takımından patlama beklediğini ve alınan 3-0'lık galibiyetle önemli bir 3 puanı kazandıklarını belirten Boluspor Başkanı Abdullah Abat, "Aslında rahat bir galibiyet aldık. Panik yapmadık ve maçı kazanmasını bildik. Ama bu galibiyeti abartmadan emin adımlarla bir sonraki maçı düşünerek hareket etmeliyiz" diye konuştu. 
 
"5. veya 6. haftadan sonra daha farklı bir Boluspor olabilir" 

Göztepe takımının ligin en flaş transferleri yapan takım olduğunu ve eski Bolusporlu oyuncuların kırmızı beyazlı takıma karşı oynayacağı için çok farklı bir maç olacaklarını bildiklerini söyleyen Abat, "Maç öncesi hak edenin kazanmasını istiyordum. Bizde hak ederek kazandık. Kör bir kurşunla kazanılan 3 puan yerine maçın böyle kazanılması hepimizi memnun etti. Henüz takımımızın orta sahası tam oturmadı. Barbaros'un da takıma katılmasıyla 5'inci 6'ıncı haftadan sonra çok farklı bir Boluspor izleyebiliriz. Bu maçta sahaya çıkan tüm oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Hepsini kutluyorum. Ama zafer sarhoşluğundan kurtulmalıyız. Ayrıca keşke maç 87'inci dakikada bitseydi. Agbetu'nun atılması bizim adımıza iyi olmadı" dedi. 

"Emre Kılınç bizi utandırmadı"
 
Abdullah Abat, Göztepe maçında bir gol atan genç Emre Kılınç için ise, "Emre maçta görevini yaptı. Hocası ona bu görevi verdi, Emre'de hocamız ve camiamızı utandırmadı. Baktığımız zaman 17-18 yaşında birçok oyuncu mili forma bile giyiyor. Bana göre Emre'nin oynamasında Boluspor olarak geç bile kaldık. Artık daha da olgunlaşan bir Emre bize ilerleyen haftalarda çok şey katacaktır" diye konuştu. 

"Taraftar yavaş yavaş stadı dolduracaktır" 

Taraftara da teşekkür eden Başkan Abat "Boluspor taraftarı yavaş yavaş eski havamızı yakaladıkça, stadı dolduracaktır. Göztepe maçında alınan 3 puanda çok büyük emekleri var. Bu birliktelik sağlandığı zaman hedefe kolayca ulaşacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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