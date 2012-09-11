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Bölükbaşı: ’’Vicdanı olanlar bu takıma fevri davranmamalı’’

Sakaryaspor'un teknik direktörü Murat Bölükbaşı, kısıtlı bir kadroyla mücadele etmek durumunda olduklarını söyledi.

11 Eylül 2012 Salı 21:10
Bölükbaşı: ’’Vicdanı olanlar bu takıma fevri davranmamalı’’
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Murat Bölükbaşı, Rüstemler Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Polatlı Bugsaşspor karşısında sahadan 4-0 mağlup ayrıldıklarını hatırlatarak, mağlubiyetten ders çıkardıklarını bildirdi.

Takımın menfaati doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Bölakbaşı, iyi bir takım olmak için biraz zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Bölükbaşı, transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele ettiklerini anımsatarak, ''Kadro yapımız belli. Kısıtlı bir kadroyla yolumuza devam etmek durumundayız. Rakiplerimiz ise güçlü ve tecrübeli takımlar. Yani vicdanı olan insanlar bu takıma fevri davranmamalı çünkü bu çocuklar ilk kez profesyonel maça çıkıyor. Onlara destek verip daha iyi olmasını sağlamamız lazım'' dedi. 

''Takımımız genç oyunculardan oluşuyor''

Sakaryaspor'un başarısı için 2,5 aydır aralıksız çalıştıklarına dikkati çeken Bölükbaşı, başarısızlık durumunda en çok kendilerinin üzüleceğini dile getirdi. 

''Çalışıyoruz ve başarılı olmak için uğraşıyoruz'' diyen Bölükbaşı, ''Empati yapılması gerekiyor. Bu, bizi başarıya götürecektir. Bu çocuklara güvenip desteklememiz gerekiyor. Bundan başka bir çaremiz yok zaten'' ifadelerini kulandı.

Bölükbaşı, transfer yasağının işlerini zorlaştırdığına işaret ederek, şunları söyledi:

''Transferin açılması, takımda oynayan futbolcuların değerini artırır. Bugüne kadar transferi kapalı takımlardan başarılı olanlar hemen hemen hiç yok. Bu takımlar yok olmaya mahkum olur. Gelen oyuncularla takımın ve mevcut oyuncularımızın da kalitesi artacaktır. Takımımız genç oyunculardan oluşuyor. Orta sahada özellikle gençlerimize ağabeylik yapacak oyunculara ihtiyacımız var.'' 

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