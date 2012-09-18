Bölükbaşı umut dağıttı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Murat Bölükbaşı, Rüstemler Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 3-2 kaybettikleri Ünyespor maçında tecrübesizlikten dolayı goller yediklerini anlattı.





Ligin en genç takımlarından biri olduklarına işaret eden Bölükbaşı, Ünyespor karşısında maçı kazanacak fırsatı yakaladıklarını ama değerlendiremediklerini dile getirdi.





Bölükbaşı, maçın başında yenik duruma düştüklerini anımsatarak, ''İkinci yarıya çok iyi başladık. Sürekli ileriye gitmeyi başardık ve akabinde iki gol bularak öne geçtik. Ancak tecrübesizliğimiz nedeniyle öne geçtikten sonra geriye yaslandık'' diye konuştu.





''Zamana ihtiyacımız olduğuna inanıyorum''





İkinci yarıdan itibaren hakimiyeti ele geçirdiklerini vurgulayan Bölükbaşı, tecrübesizlikleri nedeniyle Ünyespor'un maçı kazandığını kaydetti.





Bölükbaşı, çok genç bir takıma sahip olduklarını, çoğu oyuncunun ilk kez profesyonel maçlara çıktığını belirterek, ligin başında olduklarını, ilerleyen haftalarda hatalarını en aza indireceklerini ifade etti.





''Takımımın son maçta ortaya koyduğu oyundan memnunum'' diyen Bölükbaşı, ''İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Zamana ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Genç oyuncularımızın tecrübe kazanması lazım. Bu şekilde daha iyi duruma geleceğiz'' şeklinde konuştu.





Bölükbaşı, şöyle konuştu:





''34 maçlık bir periyodumuz var. Bizim gibi puanı olmayan takımların sayısı 5, bir puanı bulunan takımlar da var. Yani bir maç kazandığımız takdirde orta sıralara yükselecek durumdayız. Kırılma noktalarındaki ve tecrübe anlamındaki sıkıntıları halletseydik farklı bir konumda olacaktık. İnşallah önümüzdeki hafta bu sıkıntıları en asgari düzeye indirip galip geleceğiz.''



