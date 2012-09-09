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Bölükbaşı: ’’Ligde kalma hedefiyle mücadele edeceğiz’’

Sakaryaspor'un teknik direktörü Murat Bölükbaşı, Polatlı Bugsaşspor maçıyla ilgili olarak, iyi oynadıkları dönemlerde yedikleri gollerle sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

09 Eylül 2012 Pazar 23:00
Bölükbaşı: ’’Ligde kalma hedefiyle mücadele edeceğiz’’
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Murat Bölükbaşı, 4-0 kaybettikleri Polatlı Bugsaşspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında tecrübesiz bir kadroya sahip olduklarını ve bu kadroyla en iyi mücadeleyi vermeye çalıştıklarını anlattı. 

''Bu maçta sahaya puan almak için çıktık'' diyen Bölükbaşı, oyunu kontrol ettikleri dönemde yedikleri bir golle devre arasını geride kapattıklarını dile getirdi. 

Bölükbaşı, ikinci yarıda daha atak bir oyun sergilemek istediklerini vurgulayarak, ''Bu şekilde beraberliği sağlayıp öne geçmeyi düşünüyorduk. Fakat bu amaçla sahaya sürdüğümüz oyunculardan istediğimiz verimi alamadık. Böyle olunca istediğimiz pozisyonları bulamadık'' diye konuştu. 

İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerin takıma olumsuz yansıdığına dikkati çeken Bölükbaşı, oyuna giren oyuncalardan istedikleri katkıyı alamadıklarını ifade etti. 

Bölükbaşı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Sakaryaspor, bu sezon ligde tutunma amacıyla sezona başladı. Bu hedefimiz ilerleyen haftalarda da sürecektir. Elimizdeki kadrodan en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Fakat bunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz tüm dengeleri ortaya koyduğumuzda bizden daha üstündü. Bunu sahada da gördük. Oyuncularımızla ligde kalma hedefiyle mücadelemiz sürecektir. Maç kaybedeceğiz ve kazanacağız ama hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Bugün iyi mücadele ettiğimiz dönemlerde yediğimiz gollerle sahadan mağlup ayrıldık.'' 


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