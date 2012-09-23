Bölükbaşı: ’’Bu ayakta kalma mücadelesidir’’

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Murat Bölükbaşı, Çankırıspor maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, galip gelebilmek için imkanları ölçüsünde sahada ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini anlattı.





Genç oyunculardan oluşan kadroya sahip olduklarına işaret eden Bölükbaşı, Sakaryaspor'un değişim süreci geçirdiğini ve zamana ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.





''Bu genç kardeşlerimiz ileride Sakaryaspor'u çok iyi yerlere taşıyacaktır'' diyen Bölükbaşı, ''Hepsi pırıl pırıl gençler ancak biraz tecrübeye ihtiyaçları var. İnanıyorum ki önümüzdeki haftalarda bu tecrübe sıkıntılarını aşıp daha iyi futbol oynayacağız'' şeklinde konuştu.





Bölükbaşı, maçta oyuncu değişiklikleriyle oyunu lehlerine çevirmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını bildirdi.





Özellikle rakip sahada daha hareketli oyun ortaya koymaları gerektiğini vurgulayan Bölükbaşı, şunları söyledi:





''Bu konuda sıkıntılarımız var. Mevcut kadromuzla bu sıkıntıyı çözmeye çalışacağız ve önümüzdeki haftalarda daha iyi maçlar çıkaracağız. Gerçekten çok kısıtlı bir kadromuz var. Genç oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Bu ayakta kalma mücadelesidir. Bu mücadeleyi de hep birlikte aşacağız ve takımımızı hak ettiği yerlere taşıyacağız.''



