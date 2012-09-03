Bolu Beşiktaş’a izinde hazırlanıyor!

Milli maç dolayısıyla liglere verilen arayı boş geçirmek istemeyen Boluspor'da, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş'la yapacağı hazırlık maçı öncesinde futbolculara 5 gün izin verildi. Ligin ilk iki haftasında 2 puan toplayan Kırmızı-Beyazlı takım, çarşamba günü toplanacak. Hafta sonu Beşiktaş'la yapacağı hazırlık ve ardından da Göztepe'yle önümüzdeki hafta kendi sahasında oynayacağı lig maçı hazırlıklarına başlayacak.

Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 8 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları da açıklandı. Karşılaşmada 2012-2013 sezonu kombine kartlarının da geçerli olacağı belirtilirken, bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı;





Kapalı Tribün: 50,00 TL





Maraton Tribünü 50,00 TL





Misafir Seyirci Tribünü (Kale Arkası) : 50,00 TL





Öğrenci Bileti: 10,00 TL





Çocuk Tribünü: 1,00 TL