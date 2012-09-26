Bolt’u bu sefer gazeteciler koşturdu

Olimpiyat ve dünya şampiyonu, 100 ve 200 metre dünya rekorlarının sahibi Jamaikalı sprinter Usain Bolt, tatil için geldiği Avustralya'nın Sidney kentinde, havaalanında kendisini bekleyen gazetecileri atlattı. Sydney Morning Herald gazetesine göre kardeşi Sadiki ve Jamaikalı raggae şarkıcısı ile Sidney'e gelen Bolt, koşarak fotomuhabirlerinin arasından sıyrıldı ve bekleyen arabaya bindi.





Bolt'un, tatilinin ilk bölümü için Sidney'de bir otele yerleştiği ve Cumartesi günü Hawthorn ile Sidney arasında oynanacak Avustralya futbolu Grand Finali'ni izlemek için Melbourne'e geçmesinin beklendiği bildirildi.