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Bolivya'da madenciler yolları kapattı

Hükümetin kalay ve çinko madenlerinin bir kısmının işletimini kendilerine devretmesini isteyen madenciler, Bolivya’nın ana şehri La Paz’a giden yolu kapattı.

12 Eylül 2012 Çarşamba 10:55
Bolivya'da madenciler yolları kapattı

 

Hükümetin kalay ve çinko madenlerinin bir kısmının işletimini kendilerine devretmesini isteyen madenciler, Bolivya'nın ana şehri La Paz'a giden yolu kapattı.

Özel bir kooperatife üye olan yüzlerce madenci La Paz'a giden üç ana yolu trafiğe kapattı.

Daha önce İsveç firması Glencore'a ait olan Colquiri madeni Haziran ayında kamulaştırılmıştı.

Bunun ardından madenin kim tarafından işletileceği konusunda anlaşmazlıklar çıktı.

Polis karşıt grupların üzerinden dinamit ele geçirdiklerini ve aralarında bir çatışma çıkmasından endişe ettiklerini söyledi.

Yetkililer madencilerin La Paz'dan Şili, Peru ve kuzey Yungas bölgesine giden yolları kapattıklarını açıkladı.

Madenci gruplar arasında gerginlik

Eylemcilerin sözcüsü Simon Condori, "Kooperatif yönünde olumlu bir karar alınıncaya kadar burada kalacağız" dedi.

Grup, hükümetin Colquiri madenindeki en zengin maden cevherini kendilerini vereceğini söylediğini belirtti.

Devlet tarafından işletilen Bolivya Maden Kurumu'ndan (Comibol) karşıt bir grup ise madenin tamamını devletin işletmesini ve diğer grupların orada maden çıkarmasının yasaklanmasını istiyor.

Comibol grubundan sendika lideri Severino Estallani, 5 bin üyesinin taleplerini duyurmak için La Paz'a doğru yola çıktığını söyledi.

La Paz'a yürüyen karşıt gruplar karşılaştığı sırada gergin dakikalar yaşandı.

İçişleri Bakanı Carlos Romero, her iki grubu da barışçıl bir protesto gösterisi düzenlemeye çağırdı.

Romero, "Her iki grup da birlikte çalışmak zorunda olduklarını kabul etmeli, birbirlerinin haklarını inkar edemezler ve uzlaşmaz düşmanlarmış gibi birbirlerini dışlayamazlar" dedi.

Bakan grupları hükümet ile müzakereye çağırdı.

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