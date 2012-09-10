Bogdan Tanjevic: 'Üzerimizde büyük baskı var'

(A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, 2013 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın Çek Cumhuriyeti'ne karşı kazanmak zorunda oldukları bir maça çıkacaklarını söyledi.





Tanjevic ile milli oyuncular Kerem Gönlüm ve Semih Erden, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Bogdan Tanjevic, yarın oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, ''Kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımımız nasıl bir atmosferde olacağını biliyor. Oyuncuların omuzlarında büyük bir baskı var. Bununla da nasıl baş edeceklerini hepsi biliyor. Yüzde 100'lerini ve enerjilerini sahada verecekler. Tabii ki burayı dolduran seyirciyi de mahcup etmeyeceklerdir. Onlara çok büyük bir saygı duyuyorlar'' diye konuştu.