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Bogdan Tanjevic: 'Hatalarımız cezası mağlubiyet oldu'

İtalya'ya son saniyelerde yediği basketle mağlup olan Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın Antrenörü Bogdan Tanjevic, hatalarının faturasını mağlubiyetle ödediklerini söyledi.

06 Eylül 2012 Perşembe 11:10
Bogdan Tanjevic: 'Hatalarımız cezası mağlubiyet oldu'
EuroBasket 2013 Elemelerinde F grubunda İtalya'ya 82-83 mağlup olan Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın Antrenörü Bogdan Tanjeviç, "Hatalarımızın cezası mağlubiyet oldu" dedi.
 
Maçla ilgili değerlendirme yapan Bogdan Tanjeviç, "Bugün oynadığımız maç İtalya ile deplasmanda yapılan ilk maça benziyor. Maçtan sonra takım baskı altına girmişti" dedi. Tanjeviç, "Orda olduğu gibi bunu başaramadık. Maçın sonunda 4 sayı farkı korumak isterken alan savunmasına geçtik. Aslında hatalarımızın cezasını çektik. İlk yarı çok farklı öndeydik. İkinci yarının başında çok kötüydük. Yeniden iyi mücadele ettik 11 sayı farka çıkardık. İtalya yüzde 55 ile üçlük attı. Çünkü üstünde baskı yoktu. Elemeyi geçmeyi garantileyen takım daha rahat oynadı. İyi bir mücadele örneği göstererek galip geldiler. Matematiksel bir hesap kalmadı önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.
 
"İlk yarı öndeydik ve kazanmanın kolay olacağını düşünmek hata" diyen Tanjeviç, "İkinci yarıda boş atışlar verdik ve onlarda bunları iyi değerlendirdiler. Hatalarımız genel olarak buydu. Farkı kolayca kapatmalarına izin verdik. Bazen 11 sayı önde olmanız pek önem arz etmez" diye konuştu. Kayseri'nin seyircisinin fantastik olduğunu söyleyen Tanjeviç, kazanmak için büyük destek verdiklerini ancak bu desteğe yazık olduğunu ifade etti.
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