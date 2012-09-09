Bodrum’da yelken karnavalı

Bodrum Belediyesi tarafından 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Bodrum Karnavalı kapsamında yapılan yarışmaya, optimist sınıfında Bodrum, Turgutreis, Bitez, Yalıkavak ve Era yelken kulüplerinden 40 sporcu katıldı.





İçmeler Yelken Kulübü'nde hazırlıklarını tamamlayan sporcular, İçmeler açıklarında startı verilen yarışmada birbirlerini geçebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarın (10 Eylül) ve 11 Eylül Salı günü de devam edecek yarışların sonunda dereceye girecek sporculara kupa ve katılım belgeleri, 12 Eylül'de İçmeler Yelken Kulübü'nde düzenlenecek törenle verilecek.





Bodrumspor Yelken Kulübü Antrenörü Serdar Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene yelken yarışlarının Bodrum Karnavalı'na son anda dahil edildiğini belirterek, yarışmayı gelecek sene Bodrum Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi'nin katkılarıyla uluslararası hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.















