Bobby Charlton şampiyonluğa inanmıyor

İngiltere'nin yeterli derinlikte üst düzey futbolcu havuzuna sahip olmadığını belirten efsane futbol adamı, England Centurions kitabı için yazdığı önsözde: "Böyle bir ortamda kazanmak çok zor. Belki bir ihtimal doğru oyuncu grubu doğru teknik direktörle, bir süre düzenle çalışarak, takım olabilirse başarılı olabilir ama dürüst olmak gerekirse bu çok bir ihtimal." dedi.





Bobby Charlton, her kim olursa olsun İngiltere milli takımı seçicisi için üzüldüğünü; zira Avrupa Birliği oyuncu dolaşımını serbest bıraktığından beri ligdeki İngiliz futbolcu sayısında çok büyük düşüş olduğunu ve menajerlerin opsiyonu azaldığı için işlerinin çok zor olduğunu belirtti.





İngiltere milli takımı 1966 yılında kazandığı Dünya Kupası'ndan bu yana katıldığı turnuvalarda çeyrek final ötesini göremedi.