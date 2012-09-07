Blatter’den Ediz için taziye mesajı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Joseph Blatter, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eskişehirsporlu futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu için Türkiye Futbol Federasyonu'na taziye mesajı yolladı.





FIFA'nın internet sitesindeki haberde, Blatter'in mesajından şu ifadelere yer verildi:





''26 yaşındaki genç futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun kalp krizi nedeniyle gerçekleşen ani ölümünün haberini duyduktan sonra sarsıldığımı belirtmek isterim. FIFA, bildiğiniz gibi, Ediz Bahtiyaroğlu vakasındaki gibi trajik olayların nedenini araştırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecektir. Uluslararası futbol ailesi ve FIFA adına, Türk futbol camiası ve en çok da, Ediz'in ailesi, arkadaşları ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.''