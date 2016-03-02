Blackrock'tan 'Brexit' uyarısı

Dünyanın en büyük varlık yönetim firması Blackrock, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) çıkması halinde ülkenin finans sektörünün olumsuz yönde etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Yaklaşık 4,6 trilyon dolarlık varlığı yöneten Blackrock tarafından hazırlanan rapora göre İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılması (Brexit) ülkenin finans sektörünün daralmasına neden olabilir.

Raporda Brexit'in gerçekleşmesinin İngiltere'nin bütçe ve cari açık verilerini olumsuz yönde etkilenebileceği, sterlinin baskılanabileceği ve uluslararası kredi derecelendirme şirketlerinin ülkenin kredi notunu aşağı çekebileceği kaydedildi.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Blackrock Başkan Yardımcısı Philipp Hildebrand, "İngiltere'nin AB'den çıkmasının büyümeyi ve yatırımları azaltacağını, daha yüksek işsizliğe ve enflasyona neden olacağını düşünüyoruz. Bizce bu etkileri yatıştırabilecek unsurlar ise belirsiz" ifadelerini kullandı.