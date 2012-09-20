Black Ops 2'yle Zombie avı

Alıştığımız videolardan farklı olarak, bu videonun içeriğinde zombilerimiz mevcut.

Zombileri bilmeyenler için hatırlatalım, Call of serisi içerisinde bulunan zombi modları, gerçekten önemli bir yere sahiptir. Bu modlarda zombilere karşı hayatta kalma savaşı verdiğimiz haritalarda, seviye seviye gelen saldırılara dayanmaya çalışıyoruz.

Black Ops 2 ile beraber gelecek yenilikler zombi modunu nasil etkileyecek bilemeyiz ama gelişmelerden ümitliyiz.

Treyarch firması, konuyla ilgili 1 dakikadan daha kısa süren bir video hazırladı.